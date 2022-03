Claudimar Balabam, foi assassinado com um tiro na nuca na manhã deste sábado, 5, em sua propriedade na linha 7 da 3ª para 4ª Eixo, área rural de Cerejeiras.

De acordo com as primeiras informações, Claudimar pertence a uma das famílias mais antigas da região e estava na plantação de soja junto com seu pai quando foi assassinado. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

O autor após disparar um tiro de calibre 12 na nuca da vítima, fugiu tomando rumo desconhecido.

A Polícia Militar (PM) foi chamada e isolou o local para o trabalho da Polícia Técnica-Científica (Politec) que está a caminho do local do fato.

O criminoso já foi identificado e a polícia está a sua procura.