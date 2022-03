O senador Acir Gurgacz (PDT) conversou por telefone com a reportagem do Extra de Rondônia na tarde desta sexta-feira, 04, e falou dos projetos da legenda que comanda no Estado para as eleições deste ano.

Ele falou que em termos de majoritárias, o partido ainda está em fase de entendimentos com outros grupos políticos, num diálogo aberto com todos, “pois ainda não é o momento de afunilar as negociações”.

No entanto, ele adiantou que “dificilmente” o PDT rondoniense terá um candidato próprio na sucessão estadual, e que a tendência é compor com grupos ideologicamente alinhados com a sigla.

Já no caso da disputa ao Senado, cuja vaga que está em jogo é justamente aquela que ele ocupa, o projeto é tentar a sua reeleição ao cargo.

Quanto as disputas proporcionais, explicou que o PDT tem como meta conquistar duas vagas na Câmara Federal e, pelo menos, três cadeiras na Assembleia Legislativa.

Segundo Acir, o partido está compondo nominatas fortes, com boas chances de atingir seus objetivos.

O Senador afirma que o PDT de Rondônia está estruturado em todos os municípios, possui boa representatividade em Executivos e Legislativos municipais pelo Estado afora, e sua bancada federal tem bastante serviço prestado ao longo do atual mandato para apresentar à população de Rondônia, ações que espera ter bom reflexo na decisão do eleitorado.

“O Partido é forte em Rondônia, temos um bom desempenho em termos de trabalho para todos os Municípios, e tenho convicção que o eleitorado vai reconhecer nosso valor na hora de votar”, analisou Gurgacz.