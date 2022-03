A Polícia Militar (PM) através do Núcleo de Inteligência (NI) após intensa investigação desmantelou uma quadrilha composta por 10 pessoas entre homens e mulheres e recuperaram 96 objetos oriundos de furtos e roubos, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, investigadores do NI, passaram a agir após o número de crimes de furtos e roubos terem aumentado significativamente na cidade.

Com isso, policiais militares trabalharam incansavelmente dia e noite para desmantelar a quadrilha que estava aterrorizante moradores em todos os bairros da cidade.

As investigações apontaram uma casa na Avenida Melvin Jones, onde morava um casal que seria o cabeça da quadrilha.

Todavia, foi montado Campana para prender os membros da organização criminosa em flagrante.

Contudo, no sábado, 5, policiais do NI observaram certa movimentação atípica no imóvel, com isso, as guarnições foram chamadas para averiguar.

Na residência foi detido um casal que determinava a tarefa de cada participante do grupo, além de receptar produtos furtados ou roubados e distribuir para outros locais onde seriam comercializados.

Entretanto, o fio do novelo foi puxado e a polícia chegou a outros endereços onde havia mais objetos oriundos de furtos e roubos.

Ao todo 10 pessoas foram presas e levadas para a delegacia de Polícia Civil por crimes de furtos, roubos e receptação.

A Polícia Militar recuperou 96 objetos e pede a quem foi vítima desse tipo de crime que compareça na delegacia.

>>>Veja lista dos produtos recuperados:

15 Smartphones

03 Televisores

02 Notebook

01 Bicicleta Elétrica

02 Bicicletas aro 29

02 Tablet

01 Forno

09 Relógio

03 Prancha de cabelo

02 Secador de cabelo

06 Cabo de força

02 Casos hdmi

03 HD interno

01 Receptor

01 Caixa de som

01 Pistola Airsoft

03 Carregadores

25 Potes Tapperware

12 Frasco de perfumes

02 Roçadeiras

01 Honda Biz c125 usada para nos ilícitos