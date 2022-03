Um problema que se arrasta há anos, volta a preocupar moradores e, principalmente, comerciantes da Paraná, uma das principais avenidas da cidade de Vilhena.

Com as fortes chuvas no último mês, a avenida Paraná se transforma num verdadeiro “rio”, que arrastam até veículos e geram insegurança às famílias daquela região.

Na manhã deste domingo, 6, comerciantes entraram em contato com a reportagem do Extra de Rondônia para reclamar da persistência do problema e a omissão das autoridades municipais. Desde as primeiras horas do dia, forte chuva cai no município.

Os comerciantes Carlos Fernandes e Cinthia Rodrigues informaram ao site que há dois anos trabalham na avenida, o problema persiste, mas não há providências das autoridades para tentar resolver o problema.

Especificamente, o alagamento acontece no trecho entre as empresas Casa do Pão até o Supermais. “Estamos há dois trabalhando na avenida e ninguém nunca informou de alguma providência para resolver o problema. Quando chove, as águas arrastam placas de propaganda, tapetes e até veículos. É uma correria só para retirar os carros da avenida. Daqui a pouco as águas vão invadir os estabelecimentos comerciais instalados na avenida”, revela Cinthia, que repassou vídeos ao site em que mostram os problemas enfrentados pelas chuvas que caíram nos últimos dias.

Além da Paraná, outras avenidas da cidade também registraram o mesmo problema.

https://

https://

https://