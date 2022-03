Acidente envolvendo uma picape VW Saveiro e uma motocicleta aconteceu na tarde desta segunda-feira, 7, no cruzamento da Avenida Alfredo Fontineli com a Rua Cláudio Coutinho, no bairro 5º BEC, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor do carro seguira pela avenida sentido Porto Velho, quando no cruzamento teria avançado a preferencial, com isso, provocado o choque com o condutor da motocicleta que seguia pela rua sentido setor de chácaras.

No impacto, o motoqueiro caiu e sofreu ferimentos, sendo levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) registrou a ocorrência.