Na presidência da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa, o deputado Cirone Deiró trabalhou para que o governador Marcos Rocha, por meio da Seagri e da Emater, ampliasse o apoio aos cafeicultores rondonienses.

Foram aprovados projetos e recursos para garantir a distribuição de mudas de qualidade para renovar e ampliar a lavoura cafeeira, no estado. Na última semana, o deputado Cirone acompanhou o governador Marcos Rocha na distribuição de 90 mil mudas de café clonal, aos produtores do município de Espigão d’Oeste, desse total 20 mil mudas foram destinadas aos cafeicultores do distrito do Pacarana.

Os produtores do município também receberam oito mil mudas de cacau clonal. Os indígenas que atuam na cafeicultura também foram contemplados pelo programa “Plante Mais.”

Na avaliação do deputado Cirone, a cafeicultura é um dos pilares da economia rondoniense e tem papel estratégico na geração de emprego e renda no campo e na cidade. Cirone lembra que o estado é o quinto maior produtor de café no país e lidera a produção do grão na região norte. O deputado destacou a importância da iniciativa do governo que está distribuindo aos produtores, cerca de cinco milhões de mudas de café clonal e 600 mil mudas de cacau clonal. Na região central, além do município de Espigão do Oeste, estão sendo contemplados produtores dos municípios de Cacoal, Ministro Andreazza, Pimenta Bueno, Rolim de Moura, Primavera, São Felipe e Parecis.

A retomada das políticas de apoio e incentivo à produção de cacau também foi defendida pelo deputado Cirone. Segundo o parlamentar, na década de 80 e 90 a produção de cacau era uma atividade econômica que contribuiu de forma significativa com o desenvolvimento dos municípios. “Desde o início defendi que o governador Marcos Rocha, por meio da Seagri e Emater, adotasse medidas para retomar de forma orientada e com assistência técnica, o plantio de cacau no estado. Fazer parte da entrega de mudas de cacau e café clonal é resultado do trabalho que tenho feito em defesa do fortalecimento do homem do campo,” celebrou.

De acordo com o deputado Cirone, Rondônia já é referência no Brasil em relação a produção de café. Segundo ele, a distribuição de mudas de café de qualidade vai trazer resultados positivos para os cafeicultores que tem investidos em irrigação e novas tecnologias para aumentar a produtividade por hectare de área plantada. “Cada ano, novos cafeicultores fazem a transição da muda de café seminal para o clonal. São gestos que demonstram o novo momento da cafeicultura rondoniense. Iniciativas que estão sendo reforçadas pelo governador Marcos Rocha com a distribuição de mudas devidamente certificadas,” concluiu.