Após fazer história com o Mirassol em uma classificação emocionante na Copa do Brasil ao vencer o Grêmio, Eduardo Baptista assinou contrato com o Juventude.

Aos 49 anos, ele vem de um trabalho bastante consistente também no Campeonato Paulista 2022. E, deve ser apresentado oficialmente pelo novo clube nos próximos dias.

O treinador possui um vínculo antigo com o futebol e começou a sua história como jogador. Posteriormente, ele resolveu atuar como preparador físico, trabalhando em clubes do Brasil e do exterior. Na temporada 2012, Baptista chegou ao Sport. Dois anos depois, foi nomeado treinador interino da equipe e efetivado em seguida.

Com poucos meses de trabalho, o profissional conquistou seus dois primeiros títulos: a Copa do Nordeste e Campeonato Pernambucano. A equipe seguiu apresentando bom rendimento no Brasileirão, quando foi contratado pelo Fluminense, em 2015. Após duas temporadas, Eduardo Baptista foi convidado a assumir o Palmeiras, então campeão brasileiro.

Segundo nota oficial do Juventude, o treinador ainda passou por Ponte Preta, Atlético Paranaense, Coritiba, Vila Nova, CSA e Remo. Baptista assumiu o Mirassol ainda em 2020, sendo campeão da Série D do Brasileiro e semifinalista do Paulista, superando o São Paulo nas quartas. No ano passado, ele aceitou o convite do Remo e venceu a Copa Verde.

Agora, o treinador tem a missão de comandar o Juventude nos próximos compromissos da temporada 2022. “O Esporte Clube Juventude deseja boa sorte e muito sucesso ao treinador com o escudo alviverde!”, diz a nota publicada no site oficial do clube.

O principal desafio de Eduardo Baptista será a manutenção da equipe na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, que iniciará no mês de abril. Portanto, o fã de futebol poderá realizar as suas apostas na principal competição nacional em breve.

