O prefeito em exercício, Jeverson Lima, se reuniu na manhã desta segunda-feira, 7, com os vereadores da atual legislatura para apresentação e discussão do Projeto de Lei 3.385 de 24 de fevereiro de 2022, que trata sobre atualização do piso salarial dos professores da rede municipal de ensino com carga horária de 40 horas semanais.

Atualmente, o piso é de R$ 2.886,24 e, com o reajuste de 33,24%, passará para R$ 3.845,63.

Além do reajuste para professores, a prefeitura de Jaru também concederá reposição salarial de 4,52% para todos os servidores de carreira do município.

A proposta foi bem recebida por todos os parlamentares que participaram da reunião, que sinalizaram voto favorável aos projetos. “A câmara tem sido grande parceira, com a discussão e aprovação de forma coerente de projetos importantes para o nosso município”, destacou o Jeverson Lima.

O prefeito ressaltou, ainda, que a atualização, além de justa, é essencial. “A valorização dos profissionais é prioridade na nossa gestão, com a oferta de boas condições de trabalho e salário digno”, disse.

Participaram da reunião, o presidente da câmara de vereadores, Luís do Hospital, o vice-presidente Ilson Felix, além da Professora Damiana, Professor Carlos, Valmir Carteiro, Schimiti Patroleiro, Rafael Lopes, Renato Cabeleireiro, Chiquinho da Emater, Neuza Orlandini, Marcão de Tarilândia.