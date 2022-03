Um homem foi preso em flagrante por policiais militares quando furtava uma casa no Parque Industrial São Paulo, setor 6, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o proprietário do imóvel não estava, e o vizinho viu quando um homem desconhecido pulou invadiu a residência, com isso, chamou a Polícia Militar que foi ao local, mas ao chegar o rapaz desconfiado havia fugido.

Contudo, após a polícia ter ido embora, o ladrão voltou e entrou na casa, fato observado pelo vizinho que chamou a polícia novamente e desta vez pegou ele em flagrante.

O bandido já tinha ajeitado uma botija de gás e vários alimentos para levar em uma bicicleta de cor roxa.

Ele recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia de Polícia Civil.