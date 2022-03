Na manhã da última quinta-feira, 3, o deputado estadual Luizinho Goebel (PV) visitou o município de Pimenteiras do Oeste acompanhando as obras em execução juntamente com a Prefeita Valéria Aparecida Marcelino Garcia (PP), secretário de obras do município Sérgio Maurício (PP), chefe de gabinete Rodrigo Sordi, funcionários da Semosp, vereadores do município de Cerejeiras vereador Elói Antônio Ronsani (PV) e o presidente da Câmara, Samuel Carvalho (PTB).

O governador Coronel Marcos Rocha e o Diretor-Geral do DER, Elias Rezende, através do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER), atenderam a reivindicação do deputado Luizinho Goebel na liberação do Tubo Armco para substituição da ponte construída em madeira por tubos corrugado de Aço Armco de 12 metros de largura e 3 metros de diâmetro, sobre o Rio Santa Cruz na linha 8, entre a 3ᵒ Eixo e 4ᵒ Eixo. A substituição aconteceu nesta quinta-feira (03).

A articulação atende a um pedido da prefeita Valéria Garcia e dos pequenos agricultores da região. “É uma reivindicação que havíamos solicitado. O deputado Luizinho está nesse processo conosco, nos auxiliando para que o projeto saísse realmente do papel e beneficie os agricultores da região, que dependem muito da referida ponte e das estradas para o escoamento da produção agrícola e pecuária”, enfatizou a prefeita Valéria.

O deputado Luizinho intermediou junto ao Governo de Estado a liberação do Tubo Armco para a substituição da ponte da linha 8, onde foi realizado um trabalho importante, devido ao fluxo de veículos e caminhões com cargas que circulam diariamente pela referida estrada e passam pela ponte. O parlamentar reforçou de forma positiva as diversas demandas da prefeita Valéria, sobretudo, na educação, saúde, obras e infraestrutura.

“Queremos agradecer ao governador do Estado Coronel Marcos Rocha e ao Diretor Geral do DER, Elias Rezende, pela sensibilidade à nossas solicitações e por todo cuidado com as rodovias do Estado, especialmente, da região do Cone Sul”, enfatizou Goebel.