A Polícia Civil (PC) de Cerejeiras identificou o suspeito da prática do crime de homicídio ocorrido no último dia 5 de, no período da manhã na zona rural de Cerejeira, no qual foi vítima Claudimar Balabam, de 32 anos.

Após investigação, foi apurado que Ezenildo de Oliveira Silva foi o suposto autor do fato.

Segundo as investigações, no dia dos fatos, por motivos ainda não esclarecidos, o investigado desferiu diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, causando sua morte.

A motivação e demais circunstâncias do crime ainda é apurada.

Desde a notícia do fato foram empreendidas diligências investigatórias visando esclarecer o delito que ainda se encontra em tramitação.

A investigação é presidida pelo Delegado Titular da Delegacia de Cerejeiras, Mayckon Pereira que após formular representação policial, foi decretada pelo Poder Judiciário a prisão preventiva do suspeito que está atualmente foragido.

A PC de Cerejeiras pede apoio da população com informações sobre o paradeiro do suspeito, podendo estas serem feitas através do telefone (69) 3342-2436 (WhatsApp) ou pelo 190 da Polícia Militar, ressaltando que tais informações podem ser repassadas de forma anônima, sendo mantido o sigilo absoluto da fonte.

O mandado de prisão do investigado encontra-se cadastrados no Banco Nacional do CNJ.

A autoridade policial faz o alerta que eventual auxílio a foragido da justiça pode ensejar a responsabilização pelo crime de favorecimento pessoal.