No início da tarde desta terça-feira, 8, o antigo forro de gesso do refeitório do Hospital Regional de Vilhena (HRV), com cerca de dez anos de instalação, cedeu, se desmontando no local.

Novo local para o refeitório já foi imediatamente providenciado em ala nova da reforma do Hospital, enquanto a engenharia da Prefeitura explica que não houve infiltração, nem problemas estruturais que tenham causado o incidente.

Três servidores tiveram leves escoriações e receberam atendimento no local. “De imediato, toda a equipe de gestão da Secretaria Municipal de Saúde se deslocou ao Regional. Levamos o refeitório para a parte nova do hospital para que quem ainda não almoçou, pudesse fazê-lo de forma tranquila, num ambiente totalmente seguro e recentemente reformado. Em seguida nos reunimos com engenheiro civil da Prefeitura, que avaliou que não há risco na estrutura. Somente o forro de gesso se rompeu devido ao longo tempo de instalação”, disse o secretário-adjunto de saúde, Gilvan Ferreira.

A diretora do Hospital Regional de Vilhena, Claudia de Matos Silva, que também estava no local, informou que durante a tarde, uma nova reunião irá acontecer. “Para uma solução emergencial já buscamos soluções com parceiros nesse momento, que poderemos informar assim que estiver acertado. A alimentação e segurança estão garantidos enquanto isso aqui no hospital. A reforma da cozinha e do refeitório já está prevista para ocorrer em breve. O setor de engenharia está com o projeto praticamente pronto e devemos licitar o quanto antes”, explica.

