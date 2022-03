Um homem foi baleado na noite de segunda-feira, 7, após atear fogo numa casa e partir pra cima da polícia armado com uma faca.

Segundo informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o caso aconteceu na Rua 102-03, no bairro Barão do Melgaço III, onde a Polícia Militar foi chamada para conter um homem que estava descontrolado tocando o terror no bairro praticando furtos e roubos.

Com isso, a guarnição foi para o local e quando chegou o suspeito que estava surtado colocou fogo numa casa e avançou para cima dos policiais armado com uma faca.

O homem de 34 anos teve que ser contido com um tiro no pé. Ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e após receber atendimento médico foi encaminhado para a Unisp.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para conter as chamas que já havia consumido boa parte do imóvel.