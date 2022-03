Na tarde da quinta-feira, 03 de março, cumprindo agenda no Cone Sul do Estado, o deputado estadual Luizinho Goebel (PV/RO) concedeu entrevista à Rádio Terra 89.9 FM, no município de Cerejeiras, onde fez um pequeno balanço do seu mandato como deputado.

Luizinho Goebel anunciou que vai para a reeleição, e confirmou a liberação de emenda parlamentar no valor de R$ 233.723,10 para a construção de praça no bairro José de Anchieta. A obra ainda contará com contrapartida municipal no valor de R$ 11.687,00,

Acompanhado da prefeita licenciada Lisete Marth (PV) e dos vereadores Elói Antônio Ronsani (PV) e do Presidente da Câmara, Samuel Carvalho (PTB), o parlamentar falou sobre o trabalho de parceria que está sendo feito com o município de Cerejeiras.

Conseguimos a liberação de diversos recursos e estamos empenhados para promover mudanças na qualidade de vida do Cerejeirense, afirmou Goebel.

Por meio de emenda parlamentar liderada pelo deputado Luizinho, mais um grande investimento para a população do Bairro José de Anchieta em Cerejeiras. Com o objetivo de proporcionar mais qualidade de vida e lazer aos moradores do bairro, a nova praça vai ganhar acesso para cadeirantes, bancos, iluminação, jardinagem, lixeiras para coleta seletiva, dando um novo visual e facilitando o acesso de todos da comunidade.

Segundo o parlamentar, a reivindicação para construção da Praça é da ex-candidata a vereadora Deuzinha, moradora do Bairro e dos vereadores Elói Antônio Ronsani e Samuel Carvalho e da prefeita Lisete Marth, que destacaram a necessidade de construir uma praça no bairro José de Anchieta, atendendo as reivindicações dos moradores.

“O benefício foi destinado para a melhoria da qualidade de vida dos moradores, que estão tendo novas opções de lazer. A cidade precisa ter mais alternativas, que não estejam localizadas, apenas no centro. Estamos cumprindo com o nosso papel de atender às famílias que necessitam do suporte do poder público. Isso é resultado de um esforço conjunto em prol da população”, destacou Goebel.