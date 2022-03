A deputada estadual, Rosangela Donadon (PDT) parabenizou as mulheres rondonienses pelo Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta terça-feira (8), de março.

A parlamentar disse que as mulheres são pilares da sociedade e são fundamentais para a construção de um Estado mais justo e humano.

Rosangela Donadon afirmou que é necessário avançar na construção de políticas públicas voltadas para atender as mulheres. A deputada também ressaltou que as mulheres trabalham incansavelmente para construir um mundo de paz.

“Comemoramos mais um Dia Internacional da Mulher. E, neste ano, ainda sem festas, sem grandes eventos, mas com uma forte reflexão do que cada mulher representa para a paz na sua família, a paz na sociedade e a paz no mundo. Neste 8 de março, dirijo minha homenagem a todas as mulheres que, de forma muitas vezes anônima, trabalhavam incansavelmente e, com sua força, resistem às dificuldades e superam conflitos, ajudando a construir um mundo de paz”, disse a deputada.