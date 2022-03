Em discurso na tribuna da Câmara de Cacoal (CMC) durante a sessão ordinária realizada nesta segunda-feira (07), o vereador Valdomiro Corá (Corazinho MDB), utilizando o slogan “Cacoal tem pressa” criticou a má gestão da atual administração municipal, fez sérias denúncias, e cobrou maior responsabilidade do chefe do Executivo.

O parlamentar iniciou sua fala abordando a retirada do Semáforo da avenida Cuiabá que foi retirado para ser instalado no perímetro da BR 364 com o pretexto de evitar mais acidentes, e sob alegação de que a via dentro do município não precisava da sinalização. Porém, até o momento, os trabalhos não foram concluídos.

“Ora, se não precisava de Semáforo, porque foram feitos dois quebra molas na Cuiabá? Além disso, quando foi deputado por dois anos, porque o prefeito não lembrou que a BR precisava de Semáforo, se era tão importante para o município?”, questionou.

Na oportunidade, o parlamentar também criticou a desvalorização da mão de obra da cidade através contratação de 20 servidores comissionados vindos de Porto Velho para o SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto). “Será que Cacoal com 100 mil habitantes e tantas faculdades, não encontra profissionais capacitados?”, alfinetou.

“CACOAL TEM PRESSA”

Usando o slogan que a atual administração utiliza, Corazinho também falou sobre a situação dos Cemitérios de Cacoal. “Cacoal tem pressa, mas os Cemitérios só foram limpos depois de muita confusão, vídeos na rede social espalhados pela população, e os vereadores suplicarem pela realização dos serviços fossem realizados. Vocês não têm ideia o quanto foi difícil para conseguir fazer com que o secretário pedisse para que a limpeza fosse feita nos dois cemitérios do município”, lamentou.

“Cacoal tem pressa gente, mas Cacoal tem tanta pressa, que está lá, 300 Casas Populares no meio da ‘quiçaça’. Cacoal tem pressa, mas Cacoal tem pressa com tem compromisso com Cacoal, e não com quem usa rede social para dizer que o município comprou ônibus para o Transporte Escolar. Mentira! Foram adquiridos com recursos Federal”, relatou.

Na Tribuna, o vereador também falou sobre Saúde, que na opinião dele, ainda funciona graças ao apoio do Governo do Estado reforçado na gestão Confúcio Moura; voltou a falar da UBS Luiz Moreira que está abandonada enquanto os moradores do bairro e adjacências necessitam de atendimento; e da nova Sede da Semast (Secretaria Municipal de Ação Social e Trabalho) que foi inaugurada como se fosse obra da atual administração, mas que na verdade, é da gestão anterior; e outros assuntos de interesse da população.

“Estas obras que ele está inaugurando, são todas recursos conquistados pela ex-prefeita Glaucione Rodrigues para Cacoal com a ajuda de deputados e do ex-governador Confúcio Moura e ele fica falando que é dele. Mas desafio, o que ele trouxe de relevante para Cacoal como deputado? Nada!”, resumiu.