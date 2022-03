Acidente envolvendo um carro Fiat Strada e uma ciclista aconteceu na noite desta quarta-feira, 9, na Rua 830, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas no local do fato pela reportagem do Extra de Rondônia, a ciclista seguia pela Rua 830, sentido Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, quando foi atingida pelo carro que trafegava no mesmo sentido.

No choque, a ciclista caiu e sofreu ferimentos, sendo levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo o motorista contou à polícia que devido à neblina não viu a ciclista, e com isso, não pode evitar a colisão.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) registrou a ocorrência.