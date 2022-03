O crescimento significativo após dois anos de incorporação das unidades da antiga Portocredi pela Sicoob Credisul foi o principal tema da Pré-Assembleia 2022 na capital rondoniense Porto Velho, realizada na noite de segunda-feira, 7 de março, no Talismã 21.

Cerca de 400 cooperados e convidados das agências Nações Unidas, Carlos Gomes, Coopera+, IG Shopping e Candeias do Jamari, acompanharam a prestação de conta e elegeram os delegados para o próximo quadriênio.

Ivan Capra, presidente do Conselho de Administração da cooperativa, fez um comparativo do crescimento das agências. “Na pré-assembleia conseguimos confirmar o sucesso da incorporação. Essa junção resultou em um crescimento vertiginoso, principalmente para as unidades de Porto Velho. Tivemos aumento no crédito e ainda melhoramos a captação. Estamos experimentando um desenvolvimento bem maior que o esperado”.

Após a incorporação em 2020, as unidades Nações Unidas, Carlos Gomes, Coopera+ e Candeias do Jamari conquistaram o montante geral de R$ 398,5 milhões em depósitos totais o que representa um aumento de 142%; o capital social cresceu 45% alcançando R$ 66,4 milhões; os resultados expandiram 211% totalizando R$ 27,8 milhões e o número de cooperados chegou a 22.859, um aumento de 74%.

A agência do IG Shopping inaugurada em 2021 também apresentou um crescimento expressivo com R$ 2 milhões em depósitos totais; R$ 2,3 milhões na carteira de crédito e R$ 106,7 mil de capital social.

Na capital, os delegados eleitos foram: Alan Gurgel, Anisio Bueno, Celso Cecatto, Daniel Mendes Monteiro, Edgar Sampaio Damasceno, Elias José Cordeiro, Fábio Vailatti, Romario Farias Santana e Ronaldo Marcelo Hella. Em Candeias do Jamari, José Mendes de Sá, todos foram eleitos por aclamação, ou seja, voto público e unânime.

O diretor regional da cooperativa, Renato Doretto, destacou a importância da pré-assembleia e agradeceu a participação dos cooperados. “Foi um momento muito especial, nossa primeira reunião presencial pós incorporação. Antes da incorporação fizemos todo um trabalho com os cooperados para mostrar as vantagens que viriam, e conseguimos comprovar com a apresentação dos resultados. Foi gratificante. Tivemos uma participação em massa. O próximo ano será ainda melhor”.

Claudio Norio Hikague, cooperado e sócio fundador da antiga Portocredi ressaltou a satisfação com os resultados apresentados. “Foi uma surpresa esses números. Na melhor das expectativas não esperaria esses resultados. Agora é trazer mais cooperados e vê-la crescer ainda mais. Estou muito orgulhoso da nossa cooperativa”.

Os cooperados ainda participaram de um jantar e concorreram a diversos brindes. E no fim do evento, foram presenteados com uma muda de ipê do projeto “Plantar o Futuro”, que este ano tem como meta plantar 10 mil árvores. Em lugar de arranjos florais, a Sicoob Credisul investe em mudas de árvores com o objetivo de contribuir para o meio ambiente.

Dando sequência as rodadas presenciais das Pré-Assembleias 2022, a reunião acontece em Jaci-Paraná (08/03); Itapuã do Oeste (09/03) e Humaitá (10/03).