E.W.M., que estava foragido do sistema prisional foi capturado na noite desta quarta-feira, 9, por policiais militares, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição fazia ronda de rotina pela Rua 1802, quando os militares avistaram o suspeito, no qual tinham conhecimento que ele estava foragido do sistema prisional, sendo que em outra ocasião ele havia conseguido fugir de um cerco policial.

Contudo, ao avistar a viatura, o foragido empreendeu fuga invadindo quintais, pulando cercas e muros, mas foi perseguido e capturado.

O apenado que havia quebrado a tornozeleira eletrônica, resistiu à prisão, sendo necessário uso da força moderada e spray de pimenta para conte-lo e algema-lo.

O foragido foi levado para a Unisp, onde foi registrada a ocorrência, depois passou por exame de corpo de delito e foi entregue no Centro de Ressocialização Cone Sul.