A polícia militar em Cacoal, na tarde desta terça-feira (08), recuperou um uma motocicleta com restrição de roubo/furto.

A guarnição estava em patrulhamento de rotina no bairro Liberdade, ao passar pela rua Anapolina localizou a motocicleta HONDA/NXR150 BROS, que estava estacionada em local suspeito, e por não ter nenhuma residência próxima, a guarnição fez a consulta a placa do veículo no sistema do Detran, e foi constatado que esta constava restrição.

Diante dos fatos o veículo foi conduzido à delegacia onde foi entregue junto a ocorrência ao comissariado de plantão.