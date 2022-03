Com o crescimento das redes sociais, a necessidade de engajamento é cada vez maior, por isso as curtidas ganham cada vez mais destaque.

O número de curtidas em um texto ou imagem aponta para o sucesso e a capacidade de aquela informação viralizar. Assim os produtores de conteúdo podem medir o sucesso do que publicam.

Aguardar o reconhecimento orgânico na rede, no entanto, não é para todos. Para quem busca facilitar o caminho, comprar curtidas no Instagram pode ser uma forma de ser reconhecido rapidamente.

A prática é nova e, por isso mesmo, alguns fatos precisam ser esclarecidos.

Como funciona o processo

Diversas plataformas e aplicativos disponíveis na internet prometem aumentar o número de curtidas. Trata-se de uma forma automatizada de conseguir resultados, por meio de sistemas próprios.

Ou seja, quem vende as curtidas por meio das plataformas conta com sistemas capazes de realizar as curtidas, e há diversos tipos de pacotes com os números de curtidas desejados.

Comprar curtidas é seguro?

Em um primeiro momento, é preciso dizer que não há como atestar a segurança de todos os sites, que surgem a todo o momento. Então é preciso ficar atento aos sinais comuns presentes nos golpes.

Verifique se o site é confiável e avalie se vale a pena investir seu dinheiro nele. Da mesma maneira, os cuidados precisam ser redobrados se você vai adquirir curtidas com o cartão de crédito.

Comprar curtidas é legal?

Do ponto de vista da lei criminal, entende-se que a compra de curtidas é legal. O problema é que o Instagram, nos termos de uso, proíbe a presença de métodos automatizados, o que se aplica no caso.

Ou seja, o uso de bots para conseguir curtidas é monitorado regularmente pelo Instagram. Dessa forma, eventualmente, você pode ser surpreendido com algum tipo de sanção dada pela empresa.

Assim os problemas mais comuns são o desaparecimento das curtidas, pois a rede social elimina as contas falsas. Eventualmente pode ocorrer a suspensão da conta do contratante ou o seu banimento.

Compra versus resultados

Ao comprar as curtidas, o usuário, quase sempre, deseja conseguir mais visibilidade. De certa forma, logo que a aquisição é feita, há um aumento nos números, e isso é sempre importante.

No entanto é preciso que a visibilidade alcançada com esse engajamento inicial não se perca. Ou seja, novas pessoas serão alcançadas em razão das curtidas, mas os resultados não são garantidos.

Basicamente, então, é possível conseguir engajamento inicial, mas a manutenção não é garantida. Se novos usuários não passarem a comentar e a interagir com sua conta, o pico de sucesso pode acabar.

Curtidas dão dinheiro?

O que valoriza uma marca ou personalidade no Instagram é o número de interações e engajamento. Um influencer, por exemplo, precisa que seus seguidores realmente estejam atentos aos seus produtos.

Portanto adquirir uma grande quantidade de curtidas, por si só, pode resultar em pouco ou nenhum dinheiro. Pesquisas indicam que a técnica é mais útil quando há também um crescimento orgânico.

Ou seja, se a visibilidade já está em ascendência, é possível que a aquisição de curtidas possa aumentar isso ainda mais. É preciso, assim, utilizar esse método com cuidado e pensamento estratégico.

Dessa forma é possível realizar a conversão de curtidas em seguidores efetivos. Posteriormente, esses resultados podem se desdobrar em contratações ou compras, dependendo do perfil do usuário.

Conclusão

Com o crescimento das redes sociais, a busca por visibilidade e engajamento é sempre dura. Por isso, conhecer meios de alcançar o reconhecimento é algo sempre válido.

Nesse cenário, a compra de curtidas no Instagram, por exemplo, surge como uma opção. Cabe ao usuário verificar a confiabilidade da empresa que deseja eventualmente contratar.

Por outro lado, a prática não é ilegal, ainda que vá contra os termos de uso da plataforma – o Instagram proíbe a utilização de bots para conseguir curtidas, e isso pode resultar em punições.

Ademais, pesquisas indicam que a aquisição de curtidas pode ser útil, desde que haja potencial para crescimento orgânico. Ou seja, o aumento de engajamento precisa ser convertido em novos clientes.

Agora que você já sabe um pouco mais sobre essa importante forma de conseguir seguidores, continue navegando pelo portal para ficar sempre bem informado sobre todos os assuntos.