Na manhã desta quinta-feira, 10, Williams Pereira de Oliveira, entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia, para reclamar da morosidade por parte do Hospital Regional de Vilhena (HRV) em conseguir encaixar seu pai de 65 anos para fazer uma cirurgia no braço.

Williams conta que seu pai Wantuil Mateus de Oliveira é agricultor e mora no setor chacareiro de Vilhena, ele estava fazendo um conserto em cima de um telhado e acabou caindo, na queda quebrou o cotovelo.

O incidente aconteceu no último dia 22. Ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas devida a complexidade do caso foi encaminhado para o HR.

No regional o braço do idoso foi apenas imobilizado e o profissional de saúde disse que ele teria que passar por cirurgia, mas em Vilhena não faz e ele teria que ser levado para o HR de Cacoal.

Com isso, colocaram o idoso na fila de espera, e segundo o filho falaram que havia apenas dois pacientes na frente dele.

Contudo, já se passaram 17 dias e o idoso que tem problemas de saúde está à espera de uma vaga, que de acordo com o filho antes eram duas pessoas na frente, agora falaram para ele que são mais de 30 pacientes e a angústia da família aumenta, pois o idoso pode acabar pegando covid e complicando ainda mais a situação.

Williams ainda relata que observou no HR que outros pacientes que estavam na mesma enfermaria que seu pai, e chegaram depois dele já foram encaminhados para Cacoal.