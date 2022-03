O líder do Governo na Assembleia Legislativa – ALE/RO, deputado estadual Luizinho Goebel (PV) esteve na manhã de quinta-feira, 3, visitando o município de Pimenteiras do Oeste, e na oportunidade participou junto com a prefeita Valéria Aparecida Marcelino Garcia (PP) da execução da obra do projeto “Tchau Poeira”.

O município está recebendo 100% de micro revestimento asfáltico a frio com emulsão modificada por polímero que é indicado para rejuvenescimento e impermeabilização das superfícies asfálticas desgastadas de ruas e avenidas. As obras estão sendo executadas na cidade.

A prefeita de Pimenteiras, Valéria Garcia, agradeceu ao Governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil) e ao deputado estadual Luizinho Goebel pelo investimento no município, sendo um momento histórico para a população Pimenteirense.

“É um grande passo dado no município para o progresso e desenvolvimento. Estamos sendo contemplados com 100% na execução da recuperação do asfalto pelo Projeto “Tchau Poeira”, além do projeto “Governo na Cidade”, onde vamos receber a construção de uma área de lazer e esporte para as famílias. Vamos juntos trabalhar pela população de Pimenteiras, executando com maestria as políticas públicas que o Governo do Estado tem promovido”, disse a prefeita Valéria.

Conforme o deputado Luizinho, a parceria do Governo do Estado e a Prefeitura de Pimenteiras beneficia toda a população com a valorização do município, dos imóveis, gerando emprego e renda, além de atrair os turistas do Estado e de outros Estados. “O crescimento econômico e o aumento dos números de emprego, melhoria na qualidade de vida e saúde dos moradores, fazem parte da gestão municipalista em benefício da população”, afirmou o parlamentar.

“Quero parabenizar e agradecer ao Governador do Estado Coronel Marcos Rocha e o Diretor-Geral do DER, Elias Rezende, pela execução da obra do micro revestimento asfáltico através do Projeto “Tchau Poeira”, no município de Pimenteiras do Oeste, onde os moradores estão deixando a poeira para trás e passando a viver um novo momento”, destacou Luizinho Goebel.