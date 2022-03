Na tarde desta quinta-feira, 10, Adenilson Silva, morador pioneiro em Colorado do Oeste, entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia para reclamar da falta de consideração do gestor do município e da inércia dos vereadores que não fazem nada para melhorar a vida da população.

De acordo com Adenilson um buraco na Rua Humaitá, no centro da cidade, está colocando vidas em risco, pois a cratera a cada dia está maior e com as chuvas fica cheia de água, na eminência de provocar acidentes graves.

O morador ainda ressalta que já fez diversos pedidos ao prefeito para tomar providências, mas até o momento nenhuma ação foi tomada por parte do executivo.

Adenilson relata que três vereadores passaram pelo local e ele pediu que os parlamentares reivindicassem uma ação breve da prefeitura, mas até momento nada foi feito pelos nobres edis, pelo contrario, segundo o morador, um dos vereadores arrancou e jogou fora dois pés de planta que os moradores haviam colocado para sinalizar que ali havia um buraco.

O morador lamenta que Colorado do Oeste não tenha nenhum representante comprometido com a população.

