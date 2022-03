Após veiculação de duas matérias onde um irmão e uma mãe reclamam da morosidade e inércia do poder público em Vilhena sobre falta de profissionais capacitados para realizar consultas e cirurgia, mais um paciente entrou em contado com a redação do Extra de Rondônia para demostrar sua indignação com a saúde pública do município. Leia (AQUI) e (AQUI).

Com isso, Genivaldo Francisco da paixão, irmão do pedreiro Perli de Paula, de 48 anos, que está internado na enfermaria do Hospital Regional de Vilhena (HRV) relatou a situação caótica que se encontra a saúde pública, em Vilhena.

De acordo com Genivaldo, há quase um mês seu irmão estava trabalhando numa obra em uma propriedade rural próximo ao distrito do Guaporé, quando se envolveu em um acidente e quebrou a clavícula.

Ele foi atendido no posto de saúde do Guaporé e depois encaminhado para o HRV, onde recebeu atendimento e foi levado para a enfermaria e está até hoje esperando vaga para fazer cirurgia na clavícula.

Genivaldo conta que é um sofrimento para a família, pois não tem nenhuma perspectiva de quando surgirá vaga para o procedimento.

Além disso, Genivaldo relata que, “estão querendo mandar para casa pacientes da ala ortopédica até que surja vaga em Cacoal, porém, se isso acontecer vamos entrar em outra fila, aí vai complicar mais ainda”, desabafa.

Genivaldo contou que sua irmã entrou em contato na manhã de hoje com a defensoria pública sobre o caso de seu irmão, mas não obteve nenhuma resposta.