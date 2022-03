O distrito de Jaci-Paraná, localizado a 88 km da capital rondoniense Porto Velho (RO), recebeu na noite de terça-feira, 8 de março, no espaço Cactos, os diretores da Sicoob Credisul para Pré-Assembleia 2022.

O evento reuniu 60 cooperados e convidados que acompanharam a prestação de conta e conheceram os projetos e ações sociais da cooperativa referente ao ano de 2021.

Ivan Capra, presidente do Conselho de Administração da Sicoob Credisul, reforçou o potencial da região, assim como os próximos passos que a cooperativa dará para seu crescimento. “Esse é um distrito distante e pequeno, mas com grande potencial. Fizemos um processo de cultivo em Jaci-Paraná. Com a pré-assembleia plantamos a semente do cooperativismo para que as pessoas possam conhecer e abraçar a cooperativa. No ano que vem será o momento de cuidado e, no próximo ano, esperamos colher os frutos. Acreditamos que passando por essas etapas estaremos ainda mais consolidados e poderemos contribuir com o desenvolvimento local”.

Com seis anos de atividade, a unidade de Jaci-Paraná em 2021 atingiu a marca de R$ 12,5 milhões em depósitos totais; R$ 15,3 milhões na carteira de crédito, R$ 1,57 milhões de capital social, chegando a 743 cooperados.

Para o diretor regional da cooperativa, Renato Doretto, os resultados mostram o acolhimento da comunidade ao modelo cooperativista. “Não tenho dúvida de que os próximos anos serão brilhantes. A comunidade está abraçando a cooperativa cada vez mais. O resultado foi muito forte. Nossa agência tem tido um desempenho bacana. Agora é focar e planejar nosso crescimento”.

Em seguida, os cooperados participaram de um jantar e concorreram a brindes Sicoob. Encerrando a noite, os participantes foram presenteados com uma muda de ipê do projeto “Plantar o Futuro”, que este ano tem como meta plantar 10 mil árvores. Em lugar de arranjos florais, a Sicoob Credisul investe em mudas de árvores com o objetivo de contribuir para o meio ambiente.

Seguindo com o cronograma das rodadas presenciais das Pré-Assembleias 2022, a prestação de conta acontece em Itapuã do Oeste (09/03), será realizada juntamente com a de Triunfo, e Humaitá (10/03).