Um homem identificado pelas iniciais D.A.S., de 18 anos, foi socorrido a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), após der ter sido baleado quando andava de bicicleta pelas ruas do bairro São José, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar (PM) foi informada que na UPA havia dado entrada um rapaz com ferimento provocado por arma de fogo.

Uma guarnição foi ao local e em conversa com a vítima, ela contou que transitava de bicicleta pelo bairro, quando ouviu cerca de três estampidos parecidos com tiros, logo após percebeu que havia sido atingido no pé esquerdo.

Questionado a respeito da identidade do autor, a vítima relatou que não viu ninguém, apenas ouviu o barulho dos disparos.

A vítima ainda disse que não tem desavenças com ninguém. Contudo, os policiais militares tem conhecimento que a vítima tem envolvimento em crimes relacionados a roubo, furto, receptação e posse de entorpecentes.

O fato foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).