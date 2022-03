Em ato realizado nesta manhã, na sede do Diretório Estadual do Partido Socialista Brasileiro (PSB), em Porto Velho, o deputado estadual Lazinho da Fetagro filiou-se à legenda, dando início a um novo ciclo em sua trajetória político partidário. Lazinho militava pelo Partido dos Trabalhadores (PT).

Lazinho da Fetagro ingressa no PSB com convicção e alegria de estar em um partido que tem história na luta pela liberdade e pela democracia. “Entro em um partido que tem história na luta pela esquerda democrática, pela defesa das transformações sociais e das liberdades civil e política. Juntos vamos fortalecer mais uma frente de luta em defesa da vida, dos direitos dos trabalhadores, do nosso povo rondoniense”, disse.

O evento de filiação contou com a presença do presidente estadual do partido, deputado federal Mauro Nazif, do presidente municipal da sigla, Gilson Nazif, do ex-deputado estadual, Clayton Roque, demais membros da Direção, filiados, simpatizantes e amigos como a deputada estadual Cássia Muleta (Podemos), o professor e advogado Vinicius Miguel (Cidadania) e do vereador do município de Governador Jorge Teixeira Jean do Beto (MDB), entre outros que prestigiaram o momento.

Os deputados peessebistas Ismael Crispim e Chiquinho da Emater não puderam estar presente devido a agendas anteriormente marcadas. Ambos são responsáveis também pela chegada do deputado Lazinho, inclusive sendo os primeiros a fazer o convite à filiação no partido.

Clayton Roque, disse da satisfação em ter o deputado Lazinho no quadro do partido, e que por ter sido seu colega de parlamento conhece bem sua atuação política e que sempre admirou seus posicionamentos e condutas na Assembleia Legislativa.

Vinicius Miguel destacou que Lazinho da Fetagro, com toda a sua história desde o movimento sindical e como parlamentar, engrandece qualquer partido. Ressaltou também a importância do ato, sendo aquele um momento democrático e de união de forças com o objetivo de melhores rumos para Rondônia.

Em sua fala, Lazinho da Fetagro cumprimentou e agradeceu a presença de todos e todas que prestigiavam aquele momento de muita importância para ele e seu mandato.

“Estou feliz, honrado e emocionado pelo acolhimento, pela confiança, pela garantia de diálogo e respeito, e pela certeza do companheirismo para fazermos mais por Rondônia e para contribuirmos mais por um Brasil progressista, justo e igualitário”, disse.

O parlamentar ressaltou que seguirá, agora no PSB, aplicando suas convicções socialistas e reafirmou que a defesa da agricultura familiar, dos setores sociais e sindicais, das pautas que afetam os direitos dos trabalhadores e a posição partidária de reafirmar as conquistas dos governos populares sempre será sua voz, sempre fará parte das pautas que defende.

Lazinho da Fetagro ainda externou que sua decisão de se filiar ao PSB foi longamente amadurecida e tomada após muito diálogo com sua família e com sua base sindical rural.

“A segurança e confiança em vir para o PSB também se deve ao grande incentivo vindo de diversas lideranças ligadas ao meio rural e urbano, de norte ao sul do Estado, que contribuíram e contribuem diretamente com a construção do mandato, inclusive com várias destas também já filiadas ao PSB”.

O deputado complementou sua fala garantindo que o PSB terá um parlamentar em sintonia com partido, inclusive para tomadas de decisão, e que conta com o apoio do mesmo para auxiliá-lo no mandato, demandando as mais diversas pautas de interesse da população. “Quero continuar honrando meu nome, e honrar o nome do PSB com a força e amparo de Deus, porque o Estado precisa de nós, precisa do Dr. Mauro Nazif como deputado federal. Precisa, por exemplo, de Vinicius Miguel governador pelo PSB, por ser uma pessoa com grande potencial político, capacidade administrativa e de articulação. Rondônia precisa de todos nós unidos”.

O Presidente do PSB, deputado Mauro Nazif, encerrando as falas, disse que é uma honra e felicidade muito grande receber o deputado Lazinho no partido, pois é conhecedor de sua índole e de sua história política, de todas as suas lutas como parlamentar, agricultor e sindicalista.

“Lazinho, não te trouxemos para o PSB apenas por trazer. Temos uma imensa responsabilidade com você e sua base. Temos que te dar condições de continuar o grande trabalho que você realiza em prol do povo rondoniense. Você entra hoje no PSB com o aval de nossa militância, dos nossos diretores, e de nossos parlamentares municipais e estaduais. Desde o início de nossas conversas internas dentro do partido todos foram sempre favoráveis a sua vinda, e esse consenso possibilitou em te fazer o convite e chegarmos nesse momento. O quadro do PSB hoje se fortalece muito. Seja muito bem vindo, e que continue o belíssimo trabalho que vem realizando”, destacou Mauro Nazif.

Após as falas, Lazinho da Fetagro assinou a ficha de filiação abonada por Mauro Nazif.