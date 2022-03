A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, na última quinta-feira (10), realizando atividades de enfrentamento ao tráfico de drogas em região de fronteira, nas Rodovias Federais que cortam o Estado (de Norte a Sul) realizou duas apreensões de drogas.

A primeira apreensão ocorreu no começo da tarde na BR 174, no município de Vilhena. Uma equipe policial abordou um casal viajando em um carro de passeio transportando drogas. Foram interceptados um carregamento de cloridrato de cocaína 11,08 quilos e outro de pasta base 3,7 quilos que estavam escondidos em fundos falsos no veículo.

No total, 14,78 quilos da droga ilícita, foram encontrados e encaminhados à Polícia Civil para destruição. Os infratores foram conduzidos e permanecerão à disposição da Justiça.

Já a segunda grande apreensão ocorreu no período noturno, na BR 364, próximo ao kM 760. Durante fiscalização a um veículo de aluguel (táxi), vindo da região da fronteira (Guajará-Mirim), a PRF interceptou 1 quilo de cloridrato de cocaína e uma porção de 135 gramas de Maconha escondidos em um tanque de lavar roupa, de um dos passageiros do veículo. O infrator e as drogas foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil em Porto Velho.

E por falar em apreensão de maconha, na madrugada de quinta, uma equipe da PRF em Guajará-Mirim apreendeu 204 gramas de Maconha em um veículo de passeio na BR 425, próximo ao KM 103. Tanto a droga quando o infrator foram conduzidos à Delegacia da Polícia Civil na cidade.

Conforme estimativa do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, o quilo da Cocaína está avaliado em R$ 180.000,00. Só na apreensão dessa droga estima-se um prejuízo de R$ 2.840.400,00 aos criminosos.