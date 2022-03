O corpo do bombeiro militar Luan Palmeira do Nascimento, de 28 anos, vítima de acidente de trânsito ocorrido na manhã de quinta-feira, 10, na Rua José Roberto Garcia, no bairro Embratel, em Vilhena, foi sepultado na tarde desta sexta-feira, 11, no cemitério Cristo Rei. Leia (AQUI).

O corpo do brigadista foi velado na Capela do 3º Batalhão de Polícia Militar, depois foi levado em cima do caminhão da corporação em comboio até ao cemitério, onde sob forte comoção foi sepultado.

