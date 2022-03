O deputado federal Mauro Nazif (PSB-RO) participou na noite de sexta-feira, 12, do lançamento oficial do Calendário Cultural e Turístico de Candeias do Jamari/RO, realizado pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo – SEMCELT.

Presentes no lançamento, o Prefeito Valteir Queiroz, o Secretário Carlos César e convidados.

Mauro destacou a importância do lançamento Oficial do Calendário, que terá mais ações no setor de cultura e turismo, gerando assim, mais atividade econômica e turística no município.