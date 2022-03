Encerrando mais uma semana de rodadas presenciais das Pré-Assembleias 2022, Humaitá, a 698 quilômetros da capital Manaus, recebeu na quinta-feira, 10 de março, 150 cooperados e convidados no ML Cremonez Festas e Eventos.

Os associados acompanharam a prestação de conta da cooperativa referente a 2021, conheceram os projetos e ações sociais e elegeram os delegados para o próximo quadriênio.

Renato Doretto, diretor regional da Sicoob Credisul, destacou o potencial da região e enfatizou a contribuição da cooperativa para seu crescimento. “Essa é nossa primeira pré-assembleia em Humaitá. Tivemos a participação de muitos cooperados. O mais interessante é que tivemos a presença de não associados que querem entender o modelo cooperativista. Com os resultados vemos o nosso fortalecimento na região. A cidade está crescendo bastante, Humaitá é um lugar promissor para o agronegócio. Acredito que os próximos anos serão fantásticos”.

Prestes a completar quatro anos, a agência de Humaitá chegou em 2021 à marca de R$ 24,6 milhões na carteira de crédito; R$ 16,9 milhões em depósitos totais; R$ 1,52 milhões de capital social; R$ 1,2 milhões de sobras + juros ao capital, atendendo a 773 cooperados. Os delegados eleitos foram: Leandro Ruffatto (efetivo) e Maria Eliete Moreira da Silva (suplente).

O cooperado e agora delegado, Leandro Ruffatto, conta o que o fez escolher a Sicoob Credisul: “Eu sempre acreditei no cooperativismo como ferramenta de crescimento pessoal e social. Antes da abertura da agência na cidade, procurei uma unidade em Porto Velho. Depois que conheci melhor a instituição, a escolhi pelo compromisso, seriedade e trabalhos sociais, e claro, me prontifiquei a ser delegado justamente para contribuir com o crescimento da minha comunidade”.

Após a prestação de conta, foi servido jantar e os cooperados concorreram a vários brindes Sicoob. Ao final, os participantes foram presenteados com uma muda de ipê do projeto “Plantar o Futuro”, que este ano tem como meta plantar 10 mil árvores. Em lugar de arranjos florais, a Sicoob Credisul investe em mudas de árvores com o objetivo de contribuir para o meio ambiente.

Dando continuidade à programação, às rodadas de Pré-Assembleias presenciais acontecem em Rio Branco (14/03); Nova Califórnia juntamente com Extrema (15/03); União Bandeirantes (16/03) e Vista Alegre do Abunã (17/03).