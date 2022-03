Morador do Estado de Rondônia desde o início do milênio, Marcelo Canevari acabou fixando residência com a família no distrito de Migrantenópolis, em Novo Horizonte do Oeste, e lá inaugurou esta semana uma agroindústria voltada a trabalhar com mel e derivados.

O empreendimento conta com apoio do governo do Estado, através da Emater, e é fruto do trabalho e dedicação de vários anos, após a família Canavari ter apostado em outros tipos de atividade, como a piscicultura.

Mas, após participar de um curso de apicultura promovido pela Emater, o foco do produtor foi redirecionado, e o que era para ser apenas uma alternativa de produção acabou se tornando a aposta principal.

Ele conta que começou modestamente, com apenas três caixas de abelhas, a gora já dispõe de 170 colmeias. Com a agroindústria a intenção é aumentar ainda mais, e ele que produzir dez mil toneladas em 2023.

A supervisora da Emater, Aline Mikos, que tem acompanhado o processo de instalação da agroindústria, explica que, quando iniciou a atividade apícola, Marcelo já trabalhava com atividade diversificada na propriedade. “ele trabalhava com leite, café, piscicultura e iniciou a atividade com mel a fim de aumentar a receita da sua propriedade”.

Os produtos da família são registrados, e o empreendimento conta com equipamentos modernos e dispõe de acesso ao crédito e assistência técnica total da parte do governo do Estado por meio da Emater, Seagri e Idaron.

Hoje a família Canevari está processando somente o mel de produção própria. Eles contam com 20 caixas na propriedade e as demais estão espalhadas pelo município, em propriedade de cafeicultura, para produção de mel com a florada do café, sendo esse seu grande diferencial.

Segundo o produtor, em 2021 a família produziu quatro toneladas de mel e está percebendo que a produção atual não atende a demanda do mercado. “Já estou pensando em aumentar para 400 caixas para atender aos pedidos e, para o ano que vem, já pensamos em produzir, no mínimo, dez toneladas”, explica Canevari.

Com o quilo do mel sendo vendido a R$ 35,00 no varejo e R$ 32,00 no atacado, o produtor já fala em comprar a produção de outros apicultores para atender a sua demanda.