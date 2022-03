A deputada estadual, Rosangela Donadon (PDT), visitou o campus de Colorado do Oeste do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) na sexta-feira,11.

A parlamentar foi recebida pelo diretor-geral do campus Colorado do Oeste, Marcos Aurélio Anequine de Macedo, que lembrou que o campus foi construído na época em que Melki Donadon era prefeito do município de Colorado do Oeste.

Marcos Aurélio ressaltou que o campus de Colorado do Oeste tem se destacado pela qualidade de ensino oferecido para os alunos.

O diretor-geral do campus Colorado do Oeste, Marcos Aurélio convidou a deputada Rosangela Donadon para participar da solenidade de lançamento da pedra fundamental da construção da clínica Médica Veterinária do campus.

A deputada Rosangela Donadon, parabenizou Marcos Aurélio pelo trabalho que ele tem feito com empenho e dedicação juntamente com os acadêmicos e servidores da instituição de ensino. Ela agradeceu a receptividade com que foi recebida no campus.

“O diretor-geral do campus de Colorado do Oeste do IFRO, Marcos Aurélio Anequine está de parabéns pelo trabalho desenvolvido em prol da educação. Agradeço a ele e todos os servidores e alunos da instituição de ensino pela receptividade com que me receberam”, disse a parlamentar.