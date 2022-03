União Cacoalense e Porto Velho ficaram no empate na noite deste sábado, 12, em 1 a 1 no estádio Aglair Tonelli Nogueira, em Cacoal, pela terceira rodada do primeiro turno do Campeonato Rondoniense 2022.

A partida teve 21 minutos de atraso em virtude da demora na chegada da ambulância ao estádio Aglair Tonelli Nogueira. As duas equipes fizeram um duelo bastante truncado. Aos poucos, o União Cacoalense passou a criar oportunidades nas chegadas de Wellinghton e Cristiano. Aos 44′, após cruzamento, Cristiano subiu livre e cabeceou para colocar os donos da casa em vantagem.

Após o intervalo, o Porto Velho mudou a postura e passou a atuar no ataque. Aos dois minutos, Wembley arriscou de fora da área, mas o goleiro Arthur espalmou. Aos 6′, Tuquinha cruzou na área e Yan cabeceou a bola na trave. Aos 12′, o União Cacoalense respondeu. Alemão desceu livre e finalizou, mas a bola rebateu na zaga adversária e sobrou no pé do atacante Cristiano, que bateu por cima do gol. Dois minutos depois, Cristiano recebeu na entrada da área e chutou forte, mas Martins espalmou. Na sobra, Alemão também tentou, mas novamente Martins salvou o Porto Velho. Aos 21′, após cobrança de escanteio, Fagner escorou e Yan completou para o fundo das redes, deixando tudo igual. Aos 28′, Tarta cruzou na área e Cristiano escorou de cabeça, mas a bola foi para fora. As 30 minutos, os jogadores das duas equipes brigaram em campo. Quatro minutos depois, o volante Johnnatan, do Porto Velho, e o atacante Cristiano, do União Cacoalense, foram expulsos. Nos minutos finais, as duas equipes não ofereceram perigo as metas dos goleiros, permanecendo o placar em igualdade.

A partida entre União Cacoalense x Porto Velho contou com um público pagante de 1242 torcedores, 83 não pagantes além de uma renda de R$ 14.775,00.

Com o resultado, o União Cacoalense chegou aos cinco pontos e permaneceu na vice-liderança do primeiro turno do Estadual 2022. Já o Porto Velho é o terceiro colocado com quatro pontos.

Na próxima rodada, o União Cacoalense recebe no sábado, às 19 horas (horário de Rondônia), o Real Ariquemes no estádio Aglair Tonelli Nogueira, em Cacoal. Já o Porto Velho enfrenta no mesmo dia, às 15h45 (horário de Rondônia), o Genus no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho.