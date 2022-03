O Partido Social Cristão (PSC) promove grande evento de âmbito estadual deste ano, dessa vez em Vilhena, ocasião em que inaugura sua sede na cidade e apresenta seus pré-candidatos ao Legislativo nas eleições deste ano.

Este é o 2º encontro estadual da legenda; a primeira aconteceu no início de fevereiro em Ouro Preto do Oeste.

A programação prevê dois dias de atividades, no próximo final de semana, contando com participação de filiados e lideranças de todo o Estado.

No sábado, 19, o evento será realizado no bairro Jardim América, onde acontece a inauguração da sede estadual da legenda, seguida de reunião das nominatas do partido. A programação inicia às 19h30.

Já no domingo, 20, a partir das 8h, o evento vai acontecer na Mahalo Eventos, no bairro Cidade Verde I, com análise do cenário político estadual e em seguida haverá a apresentação dos pré-candidatos da legenda.

A diretoria da sigla partidária é formada por vários vilhenenses, quase todos ligados à administração municipal, começando pelo prefeito Eduardo Japonês, que é o presidente estadual.