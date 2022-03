Após tomar conhecimento que três apenados haviam quebrado a parede da Colônia Penal na manhã desta segunda-feira, 14, e empreendido fuga, policiais militares da Rádio Patrulha entraram em ação na captura dos fugitivos.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, três apenados identificados pelas iniciais F.V.S., E.F.C., e L.R.C.C., haviam feito um buraco na cela que dá acesso a rua e empreenderam fuga.

Os militares tomaram conhecimento que os fugitivos teriam corrido até um ponto de táxi na Avenida Marechal Rondon e entrado no veículo, saindo sentido a Cuiabá.

Com isso, os PMs da Rádio Patrulha foram até ao ponto de táxi, em contado com o taxista que fez a corrida, este relatou que três homens chegaram no ponto e pediram que os levassem num endereço próximo ao mercado Sanches, quando chegou ao local, os passageiros pediram que o taxista seguisse em frente até uma borracharia na Rua Mato Grosso, onde desceram e um deles entrou no local e voltou e pagou R$ 20,00 pela corrida.

Contudo, os policiais da Rádio Patrulha tomaram conhecido que a borracharia era de propriedade do irmão de um dos fugitivos.

Ao averiguar o local, os fugitivos já haviam saído. Com isso, os militares se dirigiram até a casa do pai de um dos detentos na Rua José Roberto Garcia Moreira, porém, quando estavam chegando, os apenados avistaram as viaturas e empreenderam fuga pulando muros, cercas e passando por terrenos baldios.

Entretanto, com apoio de outras guarnições os militares da Rádio Patrulha localizaram dois dos três fugitivos escondidos em cima de uma árvore, o terceiro conseguiu fugir.

Os apenados receberam voz de prisão e foram levados para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.

Todavia, os apenados foram flagranteados por danos ao patrimônio público por terem quebrado a parede da Colônia Penal para fugir.

Após terem passado pelo exame de corpo de delito, os fugitivos capturados foram encaminhados para o Centro de Ressocialização Cone Sul, onde agora vão permanecer atrás das grades.