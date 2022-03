Cristiane Del Pino Ortiz – esposa do presidente da Câmara de Vereadores de Vilhena, Ronildo Macedo (PV) – está buscando integrar-se à política partidária, após receber convites de várias legendas.

De acordo com Macedo, não há nenhuma pretensão eleitoral neste momento para ela, apenas o interesse em participar da vida política da cidade.

Com extenso histórico de serviços prestados na Educação, integrante de uma família tradicional da cidade e bacharel em Direito, Cristiane e o esposo estão avaliando profundamente as propostas recebidas, e seu nome pode ingressar entre as novidades na política local no futuro de médio prazo.