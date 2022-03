Acidente envolvendo um caminhão e uma moto aconteceu na manhã desta segunda-feira, 14, na Avenida Rondônia, divisa dos bairros Parque Industrial Novo Tempo e Jardim das Oliveiras, em Vilhena.

De acordo com as imagens gravadas por câmeras de segurança de um posto de combustível, o motociclista trafegava sentido BR-174, quando provavelmente iria acessar a Rua Paraíba a esquerda, neste momento o motorista do caminhão que trafegava no mesmo sentido tentou desviar, mas acabou atingido o motociclista.

No choque, o motoqueiro sofreu ferimentos e foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

