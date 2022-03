No fim da tarde desta segunda-feira, 14, o Governo do Estado publicou o decreto n° 26.970/22, que põe fim à obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes internos e externos.

Com o decreto em vigor, será facultativo esse item de proteção contra a covid-19. A decisão foi tomada a partir da verificação de uma tendência de redução nos casos positivos em todo o Estado e uma alta taxa de vacinados com duas doses ou dose única, chegando a mais de 64% da população imunizada. Ao mesmo tempo, a volta da obrigatoriedade do uso de máscara pode acontecer caso os números da pandemia voltem a piorar.

Em Vilhena, após reunião do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, ainda na segunda-feira, 14, ficou decidido que o município irá seguir o decreto estadual.

O decreto municipal nº 55.331, desta terça-feira, 15 de março, atualiza as exigências sanitárias, excluindo a necessidade do uso de máscara em ambientes fechados e abertos, exceto para pessoas com sintomas gripais. O decreto pode ser lido a partir da página 8 do Diário Oficial de Vilhena n° 3.442, clique AQUI.

Porém, campanhas de conscientização serão feitas com o intuito de buscar manter práticas de distanciamento social e uso de máscaras quando houver sintomas de gripe, bem como higienização e outras ações preventivas à disseminação do novo coronavírus.

“Em Vilhena, após a reunião com o Comitê e analisando os dados em nosso município, identificamos a possibilidade dessa flexibilização e então ficou decidido que iremos seguir o decreto estadual. Porém, vamos intensificar as campanhas de conscientização. O número de casos ativos é de 136, bem abaixo dos últimos meses, assim como o número de novos casos. Em fevereiro chegamos a ter mais de 2 mil casos confirmados. Agora, graças à vacinação, diferente do que aconteceu no início de 2021, a grande maioria não passou de casos leves, com um número bem menor de internações. Desta forma, podemos passar para uma nova etapa, com menos restrições”, explica a secretária municipal de Saúde, Weslaine Amorim.

A secretária lembra ainda que a população continua sendo recomendada pela Saúde municipal e estadual a fazer uso de álcool em gel e que todos com sintomas gripais devem continuar usando máscaras. E, se não usar, não devem entrar em ambientes fechados.