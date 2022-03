Nessa sexta-feira, 18, o governador Marcos Rocha, estará visitando a cidade de Vilhena para duas importantes ações: vai entregar a Usina de Asfalto e inaugurar a iluminação pública da avenida Paraná.

A informação foi repassada na manhã desta terça-feira, 15, ao Extra de Rondônia, pelo deputado estadual Luizinho Goebel.

Líder do governo na Assembleia Legislativa, Luizinho informou que Rocha fará uma extensa agenda que inicia às 15h, com a entrega da Usina de Asfalto; depois, haverá assinatura de convênios e, em seguida, às 18h30, ocorrerá a inauguração da iluminação Led da Avenida Paraná.

USINA DE ASFALTO

A Usina Asfáltica de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), instalada em Vilhena, tem uma das estruturas mais modernas que existem no mercado entre as que produzem asfalto quente, com capacidade de produção de 120 toneladas por hora.

A instalação da usina irá ajudar na malha viária urbana das cidades do Cone Sul, por meio de comodato com os municípios, na manutenção das estradas estaduais e rotas de escoamento da produção agrícola e pecuária do Sul do Estado.

ILUMINAÇÃO DE LED

O investimento é de R$ 1 milhão, fruto de emenda parlamentar do deputado estadual Luizinho Goebel (PV), a pedido do presidente da Câmara de Vereadores, Ronildo Macedo.