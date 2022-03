Policiais militares da Rádio Patrulha receberam informações que numa casa tida como “boca de fumo” no residencial Maria Moura, onde uma mulher tinha sido detida e seu amasio fugido do cerco policial, no último dia 12, Leia (AQUI), havia uma sacola pendurada no muro e provavelmente estava com drogas.

Com isso, os militares foram ao local e encontraram a sacola, e dentro havia 65 gramas de substancia aparentando ser maconha e uma balança de precisão de cor prata.

A mulher que havia sido detida na ação da PM, já estava em liberdade e providenciava a mudança. Ela disse aos policiais que não sabe o paradeiro do amásio e que ele apenas mandou o advogado na Unisp para representá-la.

A mulher novamente foi levada para a Unisp, onde a ocorrência foi registrada.