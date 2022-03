O Extra de Rondônia acaba de receber informação que o carro furtado do Conselho Tutelar de Cerejeiras foi encontrado por uma pessoa, na área rural de Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Site uma pessoa observou no final da tarde de ontem movimentação atípica no local e no começo da tarde desta quarta-feira, 16, observou fumaça e fogo próximo a mata.

Com isso, foi ao local e encontrou o carro em chamas. De imediato a Polícia Militar foi informada e uma guarnição está se deslocando para o local.

Na porta do veículo dá para ver que o logo tipo do Conselho Tutelar havia sido retirado.

Antes de colocarem fogo no veículo, os bandidos depenaram o carro.