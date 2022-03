O senador Confúcio Moura (MDB) utilizou a Tribuna do Senado na terça-feira (15) durante sessão deliberativa e voltou a defender projetos ambientais economicamente viáveis e sustentáveis e cobrou a votação do Projeto de Lei (PL 4.121/2020) de sua autoria, que prevê a logística reversa de automóveis sem condições de uso. Com isso, segundo ele, serão possíveis a reciclagem e a reutilização de materiais e carcaças desses veículos.

O parlamentar disse que “ao andar pelas ruas vejo pessoas com carrinhos, de bicicleta, carroças, coletando do lixo latinhas, papelão, plásticos e pedaços de metais para serem vendidos e reaproveitados. No entanto, não observo a mesma coisa com as carcaças de automóveis”, lamentou.

De acordo com o senador, ainda não há uma legislação que discipline a utilização, o reaproveitamento das carcaças de automóveis e destacou que carros abandonados lotam pátios em todo o País. “Essas carcaças jogadas nos pátios dos Detrans do Brasil, nos pátios privados, nos pátios da Polícia Rodoviária Federal e em outros cantos – porque em todos os locais você encontra, até nos grotões você encontra carros velhos jogados”, desabafou o senador.

Para Confúcio Moura esses veículos contaminam e poluem o meio ambiente com a sua decomposição e que a aprovação do seu Projeto poderá movimentar milhões de reais, além de prolongar a vida útil de quase a totalidade dos materiais que compõem os veículos. “Podem ser reaproveitados para a utilização na indústria automobilística para a montagem de novos automóveis e outras utilizações industriais”, defendeu o parlamentar.

Para o senador, o primeiro objetivo do Projeto de Lei é a de preservar o meio ambiente, a sustentabilidade do meio ambiente. Segundo ele, o lixo metálico e derivados jogados nos mananciais contaminam tudo, assim como também os lixos jogados nas ruas, nas avenidas, nas próprias residências. “Essa iniciativa não é fortuita, ocasional. Ela é econômica, ela é importante, ela é necessária, ela é ambientalmente sustentável. Eu chamo a atenção dos nossos colegas Senadores e Senadoras para esse projeto, não porque ele seja de minha autoria – não, ele podia ser de qualquer outro –, mas porque ele é importante”, concluiu.

O projeto de Lei PL 4.121/2020, de Confúcio Moura, está na Comissão de Meio Ambiente do Senado (CMA) e foi designado nessa terça-feira (15) como senador Esperidião Amin (PP-SC) relator da matéria.