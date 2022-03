O Cacoal Shopping recebe neste final de semana (19 e 20 de março) a “Exposição de Telas” dos alunos da renomada artista plástica Geisy Emiliana.

O objetivo é divulgar a cultura da de Cacoal, dando ênfase as artes plásticas. A exposição ficará aberta ao público no sábado e domingo, no hall de entrada do Shopping.

Serão expostos os trabalhos da artista e de seus alunos. Ao todo serão 72 obras na técnica óleo sobre tela. As pinturas exploram temas recorrentes, refletindo a individualidade de cada artista/aluno. Os visitantes poderão apreciar gratuitamente as pinturas florais, paisagens, releituras de filmes, desenhos e imagens figurativas.

A exposição é organizada pela artista plástica Geisy Emiliana que pinta há 25 anos e há 21 anos ministra aulas de pintura para todas as idades. Recebe o apoio cultural do Cacoal Shopping e dos pais dos alunos que compraram a ideia de difundir a arte na capital do café. Informações sobre o evento pelo contato (69) 98467-8804.