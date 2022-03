Acidente envolvendo um caminhão e uma motoneta aconteceu na manhã desta quarta-feira, 16, no cruzamento da Avenida Celso Masutti com a Rua Ezequiel Cassim, no bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o motorista do caminhão Mercedes Benz de cor azul, trafegava pela Rua Ezequiel Cassim, sentido BR-364, quando ao acessar a Avenida Celso Masutti, a motociclista teria tentado ultrapassar pela direita e acabou caindo embaixo do caminhão.

A tragédia só não foi maior, porque um mototaxista que estava no local gritou para o motorista parar.

A vítima ficou presa e foi preciso que o condutor puxasse o caminhão um pouquinho para trás para que a mulher pudesse ser resgatada.

A motociclista foi levada para o pronto-socorro da UPA pelo Corpo de Bombeiros.