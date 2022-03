Na sexta-feira, 14, Nazif protocolou ofício (nº 0045) junto ao Presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, Danilo Dupas Ribeiro, pedindo a prorrogação do prazo para interposição de recurso do gabarito da prova objetiva e discursiva do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira – Revalida 2022/1.

“Solicitei em caráter de urgência, a prorrogação do prazo para recurso no gabarito da prova do REVALIDA 2022/1, pois recebi inúmeras reclamações de candidatos que não conseguiram acessar o Sistema do Revalida ontem (13/03/22), causando prejuízo a esses médicos que buscam exercer o ofício da Medicina em território nacional. Nesse sentido, para que se cumpra o prazo previsto no edital, concedendo o mesmo período de tempo de forma igual para todos os candidatos, tem que haver a prorrogação devido ao tempo que o Sistema REVALIDA ficou indisponível”, disse Nazif.