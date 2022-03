Em uma noite marcada por agradecimentos e elogios, a diretoria da Sicoob Credisul realizou a Pré-Assembleia 2022 em Rio Branco (AC) com 400 cooperados e convidados das agências Habitasa e Estação.

A reunião aconteceu na segunda-feira, 14 de março, no AFA Jardim Casa de Eventos. Os associados acompanharam a prestação de conta da cooperativa referente a 2021, conhecerem os projetos e ações sociais, elegerem os delegados, e testemunharam a gratidão das entidades apoiadas pela cooperativa.

Vilmar Saúgo, diretor executivo da Sicoob Credisul, parabenizou a iniciativa dos delegados que apoiaram as entidades, além de destacar o crescimento das agências. “Depois de dois anos sem pré-assembleias presenciais conseguimos mostrar que mesmo com a pandemia crescemos muito. Aumentamos nossos depósitos totais e carteira de crédito. O que mais nos encanta é o envolvimento de nossos delegados em relação aos projetos sociais que conseguiram salvar muitas vidas”.

Durante o encontro, Saúgo abriu espaço para os representantes das entidades que relataram as principais dificuldades enfrentadas. “Gratidão pelo apoio que a Sicoob Credisul nos deu. Passamos por momentos muito difíceis, mas graças a doação conseguimos amparar mais pessoas”, ressaltou Luciana da Associação Amigos do Peito (AAPEI), casa de apoio a pacientes com câncer. “Nosso muito obrigado a cooperativa. Com esse recurso ajudamos a melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas”, contou Robervaldo, da Associação Riobranquense de Deficientes Físicos (Ardef).

“Na pandemia tivemos algumas dificuldades e com o apoio da Sicoob Credisul conseguimos nos manter”, disse Raimundo da Morhan, entidade de ajuda a pessoas com hanseníase. “Também agradeço a cooperativa, principalmente nesse momento de pandemia foi de grande importância”, pontuou José do Carmo do Centro Espírita de Obras de Caridade Nossa Senhora Aparecida.

O crescimento expressivo das unidades também foi destaque da noite. Com oito anos de atuação, a agência Habitasa alcançou em 2021 R$ 53,4 milhões na carteira de crédito; R$ 36,1 milhões em depósitos totais; R$ 3,4 milhões de capital social; R$ 3,4 milhões de sobras + juros ao capital, atendendo a 1.515 cooperados. Já a Estação possui sete anos de atividade e conta com R$ 18 milhões na carteira de crédito; R$ 15,6 milhões em depósitos totais; R$ 4,4 milhões de capital social; R$ 1,1 milhões de sobras + juros ao capital e 1.546 cooperados. Os delegados eleitos foram: Raimundo Nonato Lopes Advincola e Raimunda de Lira da Silva (efetivos); João de Jesus Silva Melo e Manoel Valdemiro Francalino da Rocha (suplentes).

Os convidados ainda participaram de um jantar, concorreram a brindes e foram presenteados com uma muda de ipê do projeto “Plantar o Futuro”, que este ano tem como meta plantar 10 mil árvores. Em lugar de arranjos florais, a Sicoob Credisul investe em mudas de árvores com o objetivo de contribuir para o meio ambiente. Seguindo com o cronograma, às rodadas de Pré-Assembleias presenciais acontecem em Nova Califórnia juntamente com Extrema (15/03); União Bandeirantes (16/03) e Vista Alegre do Abunã (17/03).