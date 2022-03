A empresa contratada pelo Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Educação (Seduc), para a construção do muro da escola Tancredo Neves, no município de Cerejeiras, iniciou os trabalhos nesta semana. No último mês de setembro o muro da unidade educacional foi derrubado pelos ventos durante tempestade no último mês de setembro, deixando exposta toda a escola.

Após a queda do muro, Ezequiel Neiva manteve contato com a Secretaria de Educação e repassou a situação diretamente ao governador Marcos Rocha. Demonstrando toda a preocupação com a situação, a Seduc iniciou o processo para a liberação do recurso visando à contratação da empresa para a execução da obra.

O parlamentar explica que todo o muro desabou, porém a parte que não caiu foi demolida. O deputado disse que toda a extensão do muro, com 519 metros será nova, atendendo todas as especificações de engenharia.

“Essa obra é essencial para o funcionamento da escola. Tenho um carinho muito grande pela Educação. Minha esposa, Simone Neiva, é professora e tenho familiares que atuam na Educação. O carinho que tenho pela Escola Tancredo Neves é imenso. Foi nela que cursei todo o meu Ensino Médio”, detalhou Ezequiel Neiva.

Pela obra, o deputado agradeceu ao governador Marcos Rocha e o empenho do secretário de Educação, Suamy Vivecananda, da coordenadora regional de educação, Marlene Ribeiro, e da diretora da Tancredo Neves, Sandra Mariano, pelo empenho no processo para a contratação da empresa.