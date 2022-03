CITRÖEN na PSV CACOAL

Agora Cacoal/RO e Região tem Concessionária CITRÖEN na PSV de Cacoal, do renomado Grupo Gilberto Miranda em Rondônia, onde o cliente é atendido pelo atencioso consultor de vendas Felippe Ribeiro.

Troféu CACAU DE OURO 2022

Agradeço o convite do vereador Romeu Moreira para realizar o Troféu CACAU DE OURO 2022 na SEMANA MUNICIPAL DO CAFÉ E CACAU, que acontece no período de 25 de junho a 02 de julho em Cacoal/RO, instituída pelo Projeto de Lei nº 118/CMC/2021 de sua autoria. A EDIÇÃO ESPECIAL do TROFÉU CACAU DE OURO 2022 acontecerá no DIA 25 DE JUNHO e faz parte da programação de abertura da semana de eventos relacionados ao Café e Cacau, que contará com presença de empresários e autoridades do setor de todo o estado.

POSSE CONSELHEIROS FEDERAIS OAB/RO

Em Brasília/DF, na sede do Conselho Federal da OAB no último dia 15, o presidente Elton Fülber da Caixa de Assistência dos Advogados de Rondônia – CAARO, a vice-presidente Vera Paixão da OAB/RO e o conselheiro federal Elton Assis prestigiaram a posse de mais três conselheiros federais da bancada de Rondônia na OAB Nacional, Maria Eugênia de Oliveira, Julinda da Silva e Fernando Maia.

Em Cacoal, registrei as arquitetas Laryssa Vitorino e Jéssika Ribeiro e o projetista Thiago Vasconcelos da atenciosa e dedicada equipe de arquitetos e projetistas da DIMARE, excelente marca de móveis planejados representada pela CASA & DECORAÇÃO maior loja de móveis e decoração de Rondônia.

PRÉ ASSEMBLEIA 2022

Cooperado(a) está chegando o momento de conhecer os números da nossa cooperativa SICOOB FRONTEIRAS! Marque na sua agenda o dia 30/03 e não deixe de participar. Este ano sua presença on-line gera R$ 20,00 para ajudar um projeto social da sua cidade! Tirar dúvidas é fazer valer o seu direito de decidir o futuro da nossa cooperativa. Saiba mais na nossa agência. BAIXE O APP SICOOB MOOB!